Instagrammer laat tatoeage zetten bij haar kat

Ivanickaya is zich van geen kwaad bewust en zegt dat ze van tevoren de dierenarts heeft geconsulteerd. Deze zou geen problemen met haar plannen hebben gehad. Ook zou de dierenarts aanwezig geweest toen Ivanickaya’s kat werd getatoeëerd.

„De eigenaar van deze kat dacht dat het leuk zou zijn om haar huisdier een tattoo geven. Maar dit zijn de ergste uren in het leven van het beestje. We kunnen zelfs niet eens naar deze foto’s kijken”, reageert dierenrechtenorganisatie UAnimals. De politie dreigt te kijken naar tekenen van mishandeling.

De influencer deelde een foto op Instagram waarop we zien hoe haar naaktkat onder handen wordt genomen door een tatoeëerder.

Een Oekraïense Instagrammer heeft het in haar hoofd gehaald om haar kat te laten tatoeëren en heeft zich hiermee de woede van heel wat mensen op de hals gehaald.

