Haarlems koppel na fout gemeente 3 ton rijker

Twee huizenkopers uit Haarlem hebben bijzonder veel geluk gehad met hun aankoop. Het koppel kocht het huis in september van de gemeente voor 525.000 euro. Een paar uur later deden de twee het pand van de hand aan een particulier voor 835.000 euro, ruim drie ton meer dus.

De waarde van het huis is in april 2016 bepaald, zo schrijft het Haarlems Dagblad. Die waarde besloot de raadscommissie wonen dit jaar, tot ergernis van een aantal oppositiepartijen, te handhaven.

Huurders

De gemeente verkocht het pand omdat het niet van 'strategisch belang' zou zijn. Dat geeft echter geen verklaring voor de lage koopprijs. Want als het huis in nog geen dag met drie ton winst verkocht kon worden, is dat op zijn minst vreemd te noemen.

Dat zat hem onder meer in het feit dat het koppel het huis officieel nog huurde toen zij tot koop overgingen. Makelaar Robert Gravemaker van G&O verklaart: „Een huis met huurders erin is minder waard." Dat de huurders dan ook de kopers zijn, is hun geluk, aldus Gravemaker.

Antispeculatieafspraak

Om dit soort gevallen tegen te gaan, neemt de gemeente soms in het koopcontract de voorwaarde op dat de kopers het huis minstens een jaar niet mogen verkopen. Van een dergelijke 'antispeculatieafspraak' heeft de gemeente Haarlem dit keer echter afgezien, omdat er veel achterstalling onderhoud aan het huis was.

Desondanks roept de gang van zaken veel vragen op bij een aantal partijen in de Haarlemse gemeenteraad. VVD, Trots en Hart voor Haarlem vroegen al eerder om een nieuwe taxatie van het huis, maar dat vonden de anderen onredelijk richting de huurders. Nu willen raadslid Wybren van Haga van de VVD en Louise van Zetten van Hart voor Haarlem alsnog opheldering hebben van de verantwoordelijke wethouder.