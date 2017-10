Eerste Duitse homostel getrouwd in Berlijn

In Berlijn is zondag het eerste Duitse homostel in het huwelijksbootje gestapt. Het gaat om de 59-jarige Karl Kreile en de 60-jarige Bodo Mende, die het heugelijke feit met meer dan honderd familieleden, vrienden en kennissen deelden. Het stel is 38 jaar bij elkaar.

Adopteren nu mogelijk

Tot zondag was het voor partners van gelijk geslacht alleen mogelijk om hun partnerschap te laten registreren. Daarmee hadden ze niet dezelfde rechten als heteroseksuelen. Zo was het niet mogelijk om samen een kind te adopteren. Dat is vanaf nu wel mogelijk.

Stemmen

In juni stemde het Duitse parlement in met het homohuwelijk. Dat kwam door een actie van bondskanselier Angela Merkel, die overigens zelf tegen het homohuwelijk is. Zij liet alle parlementsleden stemmen over deze kwestie. Haar partij, de CDU, was tegen de kwestie en er werd geacht dat niemand voor zou stemmen. In totaal stemden 393 parlementariërs voor het homohuwelijk, waarvan ook een deel uit de CDU-fractie. Merkel stemde tegen met nog 225 andere politici.

Er trouwden nog meer homestellen in Berlijn. In totaal zijn er naar schatting 94.000 homoparen in Duitsland. Iets minder dat de helft daarvan heeft zich laten registreren als stel.