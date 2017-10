Bijzondere oranjegloed boven Disneyland Californië

Sinds zondagavond woeden er nog steeds grote bosbranden in het noorden van Californië. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Disneyland in Californië is nog wel geopend en de rook die uit een van de vuren is overgewaaid zorgt voor een mystieke gloed boven het park.

Het park is normaal een van de topattracties van Californië, maar door de bosbranden was het er een stuk rustiger dan normaal. De weinige bezoekers die er waren hadden meer oog voor de oranje gekleurde lucht dan voor Mickey Mouse en zijn vrienden. De oranje gloed die boven het park hing, zorgde voor een mysterieus uitzicht, op Twitter en Instagram werden filmpjes gedeeld van het tafereel.

Lees ook: Disneyland krijgt binnenkort concurrentie in Peking

Het Disneyland Park ligt in de stad Anaheim en het park is het allereerste Disney-themapark ooit gebouwd. Het park werd geopend op 17 juli 1955.