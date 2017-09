Virals: Claudia de Breij ontroert met miniconcert

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van zaterdag.

Claudia de Breij zingt voor kankerpatiëntjes

Claudia de Breij heeft kankerpatiëntjes in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht en hun ouders ontroerd met haar zangkunsten. „Ik zie jou", zingt de cabaretière, terwijl ze naar een van de kinderen wijst.

Het AD zette beelden van het benefietconcert online en die zijn zeker de moeite van het bekijken waard.

Koning arm in arm met burgemeester Van der Laan

Vrijdag ontving de burgemeester de koning in de Jordaan. Op de foto zien we de ernstig zieke Eberhard van der Laan die ondersteund wordt door onze koning Willem-Alexander.

Hij ziet er naar omstandigheden redelijk fit uit, maar lijkt toch de ondersteuning van Willem-Alexander goed te kunnen gebruiken. De foto ontroerde duizenden mensen.

Je woning uitgejaagd door ratten

Een filmpje om de rillingen van te krijgen: Theo de Wagenaar uit Hilversum heeft last van een heuse rattenplaag. Hij heeft er al 55 gevangen. De geur in zijn huis is zo heftig, dat hij er niet meer kan wonen en zelfs niet naar zijn eigen wc gaat, maar in een putje plast.

Theo omschrijft de lucht als een „penetrante lijkengeur" - en ondanks dat je de lucht niet daadwerkelijk kunt ruiken vanachter je beeldscherm, krijg je toch een aardig idee als je alle foto's van de ratten bij elkaar ziet...