Vervangen robots straks onze bartenders?

Geen gezellig gesprekje meer met de bartenders in deze horeca gelegenheid in Las Vegas. Want in TipsyRobot staan, zoals de naam al doet vermoeden, robots achter de bar. En bezoekers zijn enthousiast: elk drankje smaakt exact hetzelfde en is perfect gemixt.

Het idee is niet helemaal origineel. In Long Island bestaat al een soort bar waar klanten hun eigen biertje kunnen tappen en via een computer betalen. In Parijs is ook een bar met geautomatiseerde bartenders en in Tokio kun je op bepaalde plekken blikken (alcohol) uit de automaat op straat halen.