TV-avond: Winston wilde voor 30e miljonair zijn

Of er nog iets op tv is deze woensdagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de leukste, beste, ontroerendste of apartste programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

‘Zie nu de waarde van dingen die niks kosten’

In The Story of My Life zijn Winston en Renate Gerschtanowitz te gast. Het SBS6-koppel praat met presentatrice Linda de Mol uitgebreid over hun rijke leven en Winstons wens om al vroeg miljonair te zijn, maar Winston vertelt ook dat hij spullen tegenwoordig een stuk minder belangrijk vindt dan vroeger. Het belangrijkste in zijn leven is niet te koop, namelijk zijn gezin.

Waar en wanneer: 20.30 uur op RTL 4

Rennen voor het leven van de baas

Film over de Rotterdamse vrienden Gerard, Leo, Kees en Nico die gebroederlijk samenwerken in de garage van Gerard, waar de zaken helaas niet al te best gaan. De vier komen op het lumineuze idee zich te laten sponsoren en mee te doen aan de marathon van Rotterdam om zo de garage van de ondergang te redden.

Waar en wanneer: De Marathon, 0.30 uur op RTL 8

Lachen met Angela Merkel

2Doc: Angela Merkel - The Unexpected geeft een analyse van de loopbaan van Angela Merkel. Op zondag 24 september gaat Duitsland naar de stembus en wordt bekend of Merkel aan haar vierde termijn als bondskanselier kan beginnen. In de Amerikaanse sketchshow Saturday Night Live verdiepte de kersverse Oscar-winnares Kate McKinnon zich al eerder in het Duitse fenomeen...

Waar en wanneer: 22.55 uur op NPO 2