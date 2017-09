Tv-avond: De niet-vegetarische waarheid achter kaas

Of er nog iets op tv is deze donderdagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerendste of apartste programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

'Neem een hapje ijs zonder te vragen'

Kijk uit tijdens het winkelen, de Foute Vrienden zijn weer losgelaten door RTL 5. In de aflevering van vanavond zijn Pepijn, Pim, Albert Jan en Tim weer op pad met verborgen camera en oortjes om elkaar weer eens lekker voor schut te zetten in het openbaar. 'Neem een hapje ijs van iemand zonder erom te vragen'; je vrienden zullen het maar tegen je zeggen!

Waar en wanneer: vanavond om 22.00 uur bij RTL 5

Kaas met of zonder bijproduct van kalfsslachterij

Of het een onsje meer mag zijn, vraag de kaasboer wel honderd keer per dag zijn klanten. Maar nooit vraagt hij of de klant kaas met of zonder dierlijk stremsel wil hebben, terwijl dat toch zeker ook een optie is. Voor kaas is namelijk stremsel uit de maag van een kalf nodig, maar de keuringsdienst van waarde ontdekt vanavond dat dat eigenlijk allang niet meer nodig is. Marijn neemt desondanks een kijkje in de grootste kalfsslachterij te wereld, die in Nederland staat.

Waar en wanneer: Keuringsdienst van Waarde, vanavond om 20.25 uur op NPO 3

Niet eerder kwam een journalist zo dichtbij Geert Wilders

Tv-zender VICELAND zendt vanavond de exclusieve documentaire WILDERS uit. Niet eerder kwam een journalist zo dichtbij de Nederlandse politicus als de Amerikaanse Stephen Robert Morse. Hij volgde de PVV-voorman gedurende de aanloop naar de verkiezingen eerder dit jaar en reed onder meer met hem mee in de auto en sprak hem over zijn katten.

Waar en wanneer: vanavond om 21.00 uur op VICELAND