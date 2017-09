Student 11 dagen in de rij voor nieuwste iPhone

Een Australische student kampeerde 11 dagen lang voor de Apple Store in Sydney om als eerste de vandaag uitgebrachte Iphone 8 te kunnen kopen. Niet voor eigen gebruik, maar voor zijn YouTube-kanaal. De student hoopt door deze actie meer kijkers te genereren.

Ter voorbereiding op deze lange zit, gaat Mazen Kourouche eerst langs de winkel om hulpmiddelen in te slaan. Denk aan voldoende eten, een tent en een klapstoeltje om zijn benen wat rust te gunnen.

Kourouche is van plan de nieuwste Iphone in een video te laten zien, „ daarna geef ik het ding waarschijnlijk aan mijn moeder”, zegt hij. Hij geeft toe dat zijn moeder misschien niet eens het verschil zal opmerken tussen haar huidige telefoon en het gloednieuwe exemplaar van Apple. „Ze gebruikt haar telefoon alleen om berichtjes te versturen. Ze zei dat ik gek was om dit te doen.”

Lees ook: Dit weten we al over de gloednieuwe iPhone 8

„Elf dagen kamperen voor een winkel is geen pretje”, geeft Kourouche toe. „Zodra ik hier aankwam kreeg ik eigenlijk direct spijt, want ik was er wel heel vroeg bij.” Nu hij de telefoon eindelijk in handen heeft zegt hij: „het was het allemaal waard.”