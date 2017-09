Vindicat versus Sikkom: wie heeft gelijk?

De Groningse studentenvereniging Vindicat atque Polit kwam zondagmiddag in opspraak nadat er een incident had plaatsgevonden in een sushi-restaurant een week eerder, op zondag 3 september.

Nieuwssite Sikkom.nl bracht naar buiten dat een groep van ongeveer tweehonderd leden zich flink had misdragen tijdens een etentje. Er zou tegen de muren zijn geplast, glazen werden kapot gegooid en er waren flessen wijn gestolen.

Het bestuur van Vindicat en een woordvoerder van het restaurant zwakken deze berichten nu af. Er zou bijna niets zijn gebeurd. Sikkom.nl weet het wel zeker: meerdere bronnen bevestigen dat er wel degelijk misdragingen plaats hebben gevonden.

Vindicat: 'Het viel wel mee.'

Op maandag kwam het bestuur van Vindicat met een afzwakkende verklaring omtrent de gebeurtenissen.

Het bestuur van Vindicat is geschrokken van de berichtgeving op sikkom.nl. Naar aanleiding van de berichtgeving zijn wij direct een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen op zondag 3 september in de Sushi Mall in Groningen.

Uit gesprekken met meerdere bedrijfsleiders komt niet naar voren dat de restaurantgasten zich ernstig hebben misdragen. Er is volgens het restaurant geen sprake van schade en de leden van Vindicat zijn volgende keer gewoon weer welkom.

Echter vinden wij het erg belangrijk om de gehele waarheid boven tafel te krijgen. Uit contact met de politie die – volgens de bedrijfsleiding van het restaurant – door omwonende is opgeroepen, blijkt dat de politie ter plaatse is geweest als gevolg van een geluidsoverlast melding voor het restaurant. Na een gesprek met de overlastgevers is verzekerd dat de overlast zou stoppen, hierna zijn er geen verdere meldingen door de politie ontvangen. We zullen de huisoudsten van de aanwezige Vindicat huizen in de loop van de ochtend spreken om ook van hen een reflectie op de avond te krijgen.

Als uit deze gesprekken of uit andere aanvullende informatie alsnog blijkt dat leden van Vindicat zich buiten onze vereniging dusdanig hebben misdragen, zullen er alsnog gepaste maatregelen volgen.

Ook het restaurant komt met een afzwakkende verklaring. Aan NU.nl melden zij: „Er was geluidsoverlast. Maar dat de leden van Vindicat schade hebben aangebracht of personeel onjuist zouden hebben bejegend, klopt helemaal niet."

Sikkom houdt de poot stijf

Beide partijen ontkennen dat er eventuele misdragingen, behalve het geluidsoverlast, plaats hebben gevonden. Zat Sikkom, de nieuws website die het bericht naar buiten bracht, dan fout?

„Wij staan honderd procent achter ons verhaal", reageert Willem Groeneveld van Sikkom.nl. „Dit verhaal is een aantal dagen geleden bij ons binnen gekomen via medewerkers van het restaurant. In die paar dagen tijd heb ik geprobeerd de eigenaren aan de telefoon te krijgen voor een bevestiging, maar toen men doorhad dat ik pers was, heb ik niemand meer aan de lijn gekregen. Ik heb het meerdere keren geprobeerd, maar er was altijd een reden om niet met mij te spreken."

Niet alleen medewerkers van het restaurant, ook andere bronnen hebben zich gemeld bij Groeneveld. „Andere bezoekers die ook in het restaurant waren die dag, hebben het verhaal aan ons bevestigd. Er is zelfs een bron van binnen Vindicat die het verhaal bevestigd. Volgens dat lid werd er geschoffeerd en geïntimideerd."

Gemeenschappelijke belangen?

,,Het verbaast mij niet dat er zo gereageerd wordt", vervolgt Groeneveld. „Vindicat ligt onder een vergrootglas en wil niet in een kwaad daglicht komen te staan. De Sushi Mall heeft belang bij het behoud van deze klant, die nu op het spel staat. Ze verdienen gewoon een behoorlijke cent aan Vindicat. Zij hebben er baat bij als Vindicat bij hen komt eten. Ik begreep van de medewerkers dat ze streng zijn toegesproken om geen contact te zoeken met de media."

„We hebben niets tegen Vindicat en niets tegen studenten. Groningen is een echte studentenstad en dat maakt het juist zo mooi hier. Vindicat levert daar ook een positieve bijdrage aan en we schrijven ook positief nieuws over hen. Maar dit verhaal is echt waar, bevestigt door meerdere bronnen en wij staan er honderd procent achter. We zijn bezig met een follow-up van dit verhaal en hopen binnenkort bronnen aan het woord te laten die met naam en toenaam hun verhaal willen doen."