Rector Vindicat: We moeten ons gewoon beschaven

Goed. Tijd om de zaken op een rijtje te zetten omtrent de Groningse studentenvereniging Vindicat atque Polit. Nadat ongeveer tweehonderd studenten op 3 september jongstleden in restaurant Sushi Mall hadden gegeten, kwam het nieuws naar buiten dat de groep zich asociaal had gedragen. Glazen waren stuk gegooid, de gordijnrails van de muur getrokken en er is tegen de muur gepist. Later meldde zowel Vindicat als het restaurant dat er alleen sprake was van geluidsoverlast. De media pakten dit bericht razendsnel op. De hamvraag: wat was daar precies gebeurd?

Geen vervolging

Burgemeester Peter Den Oudsten van Groningen gaf woensdag aan dat er wel vernielingen plaats hebben gevonden, maar dat de vereniging niet vervolgd wordt. Daar is simpelweg een aangifte voor nodig maar zowel het Openbaar Ministerie (OM), als het restaurant zelf doen dat niet en dus wordt er niet vervolgd. Het OM reageerde daar nog op: „We hebben de gehele situatie gescand en hebben geconcludeerd dat er onvoldoende strafbare feiten gepleegd zijn om te vervolgen. Er hebben wel vernielingen plaatsgevonden maar we kunnen niet duidelijk krijgen welke precies. Bovendien wil de eigenaar van het restaurant zelf absoluut geen aangifte doen."

Vindicat komt met de schrik weg. De vereniging wordt niet vervolgd. Maar wat heeft de rector Marc Mohr eigenlijk te zeggen over de hele situatie? En hoe is de universiteit en Hanzehogeschool met de situatie om gegaan?

Verslaggever Nathan de Vries ging op pad in Groningen om alle partijen eens even goed aan de tand te voelen.