Jebroer en Scooter releasen Engelse hit

Rapper Jebroer is zowel geliefd als gehaat, mede door zijn nummer 'Kind van de duivel'. Zelfs basisscholen sloegen alarm: de leerlingen zongen het nummer constant en dat was niet gewenst. Na dit duivelse lied bracht bij onder anderen 'Engeltje' uit. 'Kind van de duivel' deed het zo goed dat hij het nummer ook uitbracht in Duitsland, genaamd 'Kind eines Teufels'.

Hitjes

De beste man heeft een aantal behoorlijke hitjes op zijn naam staan. Ook nu gaat hij in Nederland weer goed met zijn recent verschenen nummer 'Me gabber'. Het scoorde tot nu al meer dan twaalf miljoen views op YouTube. Om dit succes te vieren trok Jebroer een oud-gediende aan: Scooter! Wie kent hem niet! 'Maria (I like it loud)' is zo'n track die iedereen nog wel voor de geest kan halen.

Internationale doorbraak?

Jebroer maakte een Engelse versie van het nummer 'Me gabber', samen met Scooter. Met deze vertaling hoopt de rapper hoge ogen te scoren onder de Engelstalige luisteraars. Wat denken jullie, is het wat?