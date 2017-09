Orkaan Irma trekt oceaan bij Bahama's leeg

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van zondag.

Oceaan

Een bijzondere situatie in de Bahama's! Orkaan Irma is zo krachtig dat hij water heeft weggetrokken van de kust, waardoor een gedeelte van de bodem zichtbaar is. Omwonenden hoeven niet bang te zijn dat het water als een tsunami terug komt. De zeespiegel komt geleidelijk weer op.

Dance Dance Dance

Een optreden van Zoey Ivory in het dansprogramma Dance Dance Dance maakt de tongen los. Ze zou 'een van de beste optredens ooit' hebben gegeven in het programma dat op zaterdagavond uitgezonden wordt. Wat vind jij?

Laatste wens

Een aandoenlijk verhaal. Een 87-jarige terminaal zieke man had nog een wens: het voeren van een paard. De dieren hebben altijd een speciaal plekje gehad in zijn hart.

Zodra het dier tevoorschijn kwam begon de man breed te glimlachen. Prachtig.