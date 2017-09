Grootste krokodil in 30 jaar doodgeschoten

De Australische politie is een onderzoek gestart naar de dood van een enorm lange krokodil. Het dier is volgens de Australische media neergeschoten. Daar kan in Down Under een celstraf van meerdere jaren en een fikse boete op staan.

De krokodil was ruim 5 (!) meter lang en daarmee schatten experts dat het de grootste krokodil in ruim 30 jaar is. De krokodil was naar verluidt 50 tot 70 jaar oud toen het kadaver ontdekt werd.

De politie vond het dier na een tip in een rivier in Queensland. Vermoedelijk was de krokodil al een aantal dagen dood toen de politie gealarmeerd werd. De politie heeft het kadaver al onderzocht, maar laat ook nog een autopsie uitvoeren. Het karkas is meegenomen naar een lokale krokodillenboerderij.

Ook dierenrechtenorganisatie PETA wil de dader maar wat graag vinden. Het looft zelfs 5000 Australische dollar, omgerekend zo'n 3300 euro, uit in ruil voor informatie over de dader.