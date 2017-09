De schade op Sint-Maarten vanuit een helikopter

Er is eindelijk weer contact met Sint Maarten. De beelden sijpelen langzaam door en zijn vrij heftig.

Zwanen zijn altijd trouw aan hun partner. Ook als ze even uit elkaar zijn. De liefde tussen een zwaan die door de dierenbescherming weer te water werd gelaten en haar man, is onwijs lief om te zien.

Sint-Maarten is flink getroffen door orkaan Irma. De schade is enorm. Vanuit de lucht zijn er beelden gemaakt die dat duidelijk laten zien.

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van vrijdag.

