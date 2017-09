Bergsma beledigd via e-mail: 'op mijn ziel getrapt'

Schrijfster Stella Bergsma is ontzet. Voor Literatour, een soort boekenweek voor jongeren waarin auteurs scholen langs gaan om over hun werk te praten, zou ze langs gaan bij een middelbare school. Echter, onder docenten aldaar bleek een heuse discussie gaande te zijn over het wel of niet behandelen van Stella's werk. Dat werd pijnlijk duidelijk toen Stella per ongeluk ge-cc'd werd in een mailwisseling. De docent in kwestie noemde haar werk 'vunzig' en 'smerig' „Ik schrik er echt van. Ze heeft mij best beledigd."

Kan het wat kuiser?

Eerder die dag had Stella al een mail gekregen met de vraag: 'kan het misschien wat kuiser?' „Ik dacht direct: dan moet je maar een andere schrijver vragen. Het verbaasde mij ook. Een andere docente vertelde dat ze specifiek voor mij had gekozen omdat ze mijn werk juist zo leuk vond." Vlak daarna werd Stella ge-cc'd in een eerste mailwisseling, waarop ze antwoordde dat ze de schrijver was en dit liever niet wilde lezen. „Volgens mij had de docent in kwestie alsnog niet door dat ik de schrijver was, want kort daarna kreeg ik deze mail."

Mail

Deze mail ontving Stella per ongeluk:

Hoi Jxxxx,

Zelfs na tweede lezing van deze vunzigheid kan ik me er niet toe zetten pornografie in V5 te gaan behandelen. Ik heb er ook met Jochem over gesproken en hij zegt dat we dit binnen de sectie moeten oplossen. Mij best. Als ik ertoe wordt gedwongen deze smerigheid te behandelen, dan zal ik de klas en de boze ouders duidelijk maken dat ik me hiervan nadrukkelijk distantieer, dat het beslist niet mijn idee is dit te behandelen, dat dit geen voorbeeld is van de doorsnee literaire werken. Waarom moet het mooie vak literatuur zo bezoedeld worden. Een taboe breken vind ik niet erg, maar dat kan zeker, zeer zeker met beschaving.

Ja, over smaak valt niet te twisten, dat weet ik ook wel. Ik vind dit bepaald niet fatsoenlijk en ook niet de wijze waarop ik dit door de keel krijg geduwd. Hoe moet je dit als docent verkopen? Ik weet het niet. Wanneer een leerling dergelijke schrijfsels zelf wil lezen, dan komt dat voor rekening van de leerling. Nu moet ik leerlingen dus dwingen dit te lezen? Neem jij de telefoontjes van boze ouders voor je rekening, en de boze mails. Dat ga ik namelijk niet doen, want ik trek mijn handen hier nadrukkelijk van af.

Echt Jxxxx, ik kan dit niet verkopen en zal dat ook niet doen in mijn twee klassen V5. Ik ben groot geworden met Jan Wolkers en Jan Cremer. Daar zat kiesheid in. In dit verhaal lees ik alleen ranzigheid, en dan ranzigheid die ik ook nog niet literair kan noemen (al is dat ook een mening).

Is het niet verstandiger een schrijver te kiezen die geen porno schrijft?

Denigrerend

„Ik schrok hier echt van. Er wordt echt denigrerend over mijn werk gesproken. Het is achterlijk ook. Iedereen denkt dat ik ranzige porno schrijf, maar het verhaal in kwestie is juist heel treurig. De vrouw in de mail begint over Wolkers en Cremer en zegt dat die verhalen wel oké zijn. Hoe kan mijn verhaal dan niet goed zijn? Is dat omdat het door een vrouw geschreven is? Ik hoop het niet, maar ik vraag mij dat echt af."

„Ergens moet ik er ook wel om lachen, Cremer die kies wordt genoemd, hij zou zich omdraaien in zijn kroeg!"

„Ik ga nog wel naar de school toe. Het is juist interessant. Ik heb geen behoefte om haar te spreken en te vragen om uitleg. Ze heeft mij op mijn ziel getrapt. Ik ben een mens. Ik heb dit werk gemaakt. Het is echt respectloos; dit doe je gewoon niet. Eerlijk gezegd vind ik haar actie veel ranziger en minder kies dan de verhalen die ik schrijf."

Bergsma had uit protest het verhaal op haar facebookpagina gezet en is daar nu voor 30 dagen geblockt. „De tijden lijken steeds preutser te worden, dat baart me wel zorgen", zucht de schrijfster.