Zijn we straks vier uur sneller in Sydney?

Hoe chill zou het zijn om met een lange vlucht Down Under te vliegen? Het ligt bijna, of zo goed als, binnen ons bereik! Want de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways wil binnen vijf jaar een directe verbinding tussen Sydney en Londen hebben gerealiseerd. Deze vlucht gaat dan de langste verbinding ter wereld worden, met een reistijd van zo'n twintig uur.

Afstand

Dit alles gaat door mits Airbus en Boeing het voor elkaar krijgen een vliegtuig te bouwen dat die afstand aan kan. De directe verbinding zou betekenen dat de tijd die reizigers kwijt zijn om in Sydney te komen met vier uur wordt ingekort. In maart volgend jaar gaat Qantas al direct vanuit Perth naar Londen vliegen. Ook vanuit New York moet in één keer naar Sydney kunnen worden gevlogen.

Plannen

Het plan werd gepresenteerd bij de presentatie van de jaarcijfers. Qantas sloot het gebroken boekjaar dat liep tot en met juni af met een operationele winst van 1,4 miljard Australische dollar. Dat betekende een daling van bijna 9 procent. Qantas voelt de druk van buitenlandse concurrenten, die zorgde voor een flinke prijzenslag in de markt voor vliegtickets. Evengoed presteerde Qantas beter dan door kenners werd voorzien.

Zin in!

Oké, het is niet Amsterdam, maar Londen ligt natuurlijk om de hoek! Plak een extra dagje vast aan je reis, vlieg even naar Londen, bezoek de Big Ben en Buckingham Palace, slaap nog een nichtje in een fijn hostel en stap de volgende dag fris in het vliegtuig dat je in een keer naar Sydney brengt. Oordoppen erin en gaan!