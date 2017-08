TV-avond: vakantie vieren met vluchtelingen

Of er nog iets op tv is deze dinsdagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Vakantie voor Iedereen

Vakantie vieren op een park waar ook vluchtelingen wonen? Dat is niet voor iedereen weggelegd, blijkt uit de documentaire Vakantie voor Iedereen. WNL volgde de vakanties van Nederlanders en hoe zij omgaan met de vluchtelingensituatie op hetzelfde park.

Waar en wanneer: 22.45 uur op NPO 2

Veel Liefs uit Holland

Nieuw datingprogramma waarbij tien Nederlandse expats (landgenoten die in het buitenland wonen en werken) zoeken naar een nieuwe liefde. Een soort Boer Zoekt Vrouw, maar toch anders en zonder Yvon. Wel met de van RTL naar SBS getransfereerde Nicolette van Dam.

Waar en wanneer: 20.30 uur op NET 5

Casino Royal

De filmtip vandaag: Casino Royal. Even heerlijk James Bond op de warme dinsdagavond. Onze vriend Bond belandt in de wereld van het terrorisme en moet voorkomen dat het prijzengeld van een groot pokertoernooi gebruikt wordt om terroristen te financieren.

Waar en wanneer: 20.30 uur op RTL 7