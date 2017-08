Tv-avond: Tim Douwsma is echt óveral

Of er nog iets op tv is deze woensdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerendste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Tim Douwsma is overal deze week. Maandagavond presenteerde hij nog de huldiging van de Oranje Leeuwinnen in Utrecht, woensdagavond is hij om 18.00 uur te zien in de GTST-spin-off Nieuwe Tijden en twee uur later zit hij in Wie Doet De Afwas, waarin vier onbekende Nederlanders een week lang elke avond te gast zijn bij een bekende Nederlander. Volgende maand is hij in de bios te zien als baanwielrenner in de film Spaak.

Nieuwe Tijden, 18.00 uur, RTL 5/Wie Doet De Afwas?, 20.00 uur, RTL 4

Wie gaat er geen vette bek halen na een avondje stappen en waar doe je dat beter mee dan met een broodje shoarma? De Aardappeleters gaat woensdagavond over het bekende ronde broodje met de reepjes pittig gekruid vlees, afgemaakt met een stevige klodder knoflooksaus. Waar ligt de oorsprong van deze snack, wil presentator Joris Vermeer weten.

De Aardappeleters, 19.20 uur, NPO 2

Het stikt van de herhalingen in de zomer en als je dan tóch naar herhalingen moet kijken, ga dan voor de herhalingen van Koken met Van Boven. In deze aflevering slaat de leukste kok van Nederland aan het fermenteren. Ze bereidt een koude zuurkoolsalade en met flower sprouts maakt ze zelf kimchi.

Koken met Van Boven, 19.50 uur, NPO 2