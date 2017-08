TV-avond: nog 1 keer juichen voor Oranje Leeuwinnen

Of er nog iets op tv is deze maandagavond? Uiteraard. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Huldiging van een goed stel

‘Een goed stel’, noemde de commentator het Nederlands Elftal dat in 1988 de Europese (en enige) titel won. In 2017 hebben we opnieuw zo’n goed stel, dat hebben we zondag met 5,5 miljoen mensen kunnen zien. De Oranje Leeuwinnen die geschiedenis schreven door het EK damesvoetbal te winnen, worden in Utrecht gehuldigd en toegejuicht. De NOS is er live bij. Ook RTL Boulevard (RTL 4) doet verslag en Eva Jinek heeft bondscoach Sarina Wiegman en haar elftal aan tafel in een speciale uitzending over Oranje.

Waar en wanneer: 18.50 en 22.20 uur op NPO 1 en 18.35 uur op RTL 4.

Altijd soep eten

Het is een herhaling, maar vooruit: omdat het zo bizar is. In Bizarre Eters zien we mensen met op z’n zachtst gezegd rare eetgewoontes. Zo zagen we eens een meisje dat als ontbijt en lunch wit brood met kaas at en als diner patat zonder saus. Elke dag. Deze keer Daan, die alleen maar soep lust en er niet aan moet denken dat hij iets anders voorgeschoteld krijgt. Hieronder een samenvatting.

Waar en wanneer: 22.30 uur op RTL 5

Filmtip: Bond

Voor wie alle sport van het afgelopen weekend zat is (oh ja, het WK Atletiek is gewoon weer op NPO 3) en lekker onderuit gezakt een film wil zien, tippen we James Bond. RTL is bezig een reeks van de fameuze geheim agent uit te zenden. Deze avond Diamonds Are Forever uit 1971, de laatste 007 met Sean Connery. James Bond mag in deze filmhit een wereldwijde diamantsmokkel oplossen.

Waar en wanneer: 20.30 uur op RTL 7