TV-avond: het bewogen jaar van Jesse Klaver

Of er nog iets op tv is deze dinsdagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerendste of apartste programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Jesse bij Beau

Omdat Herman Pleij het bij Eva Jinek over onvindbare ingangen van statige panden gaat hebben, tippen we Jesse Klaver aan tafel in RTL Summer Night. De voorman van GroenLinks praat met Beau van Erven Dorens over zijn bewogen jaar, waarin zijn partij door de verkiezingen de grootste op links werd maar waarin ook zijn moeder overleed. En misschien ook wel weer over zijn eikeltjespyjama waarmee Klaver in beeld verscheen.

Waar en wanneer: 21.30 uur op RTL 4

Joden woedend om moslims

Onmogelijk leek het, dat twee islamitische voetballers uit Tsjetsjenië ooit in Israël zouden voetballen. Toch gebeurde het, bij de club Beitar Jerusalem. De Joodse aanhang reageerde furieus. Documentairemaakster Maya Zinshtein legde de roerige tijden die volgden in Forever Pure vast.

Waar en wanneer: 22.45 uur op NPO 2

Sneijder met Balotelli

Ajax had dinsdagavond tegen Napoli kunnen spelen. Had, want de Amsterdamse voetballers werden in de Champions League-voorronde uitgeschakeld door het Franse Nice. Die club, met misschien Wesley Sneijder en de voetbalclown Mario Balotelli samen in de gelederen van het kampioenenbal, moet een 0-2 achterstand op Napoli goedmaken. Sneijder speelde het afgelopen weekend voor het eerst voor Nice en werd onlangs als een ware held ontvangen.

Waar en wanneer: 20.00 uur op Veronica