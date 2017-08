TV-avond: drie maal sportgeschiedenis

Of er nog iets op tv is deze zondagavond? Nou en of! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk. Vandaag maken we er een sport-televisieavond van.

Hup Oranje!

Op het moment dat deze tips online verschijnen, duurt het nog een uur voor de aftrap. Wat heet: de aftrap der aftrappen. Waar de Nederlandse voetbalmannen geschiedenis schreven door in 1988 Europees kampioen te worden, kunnen nu de Oranje Leeuwinnen voor het eerst het EK winnen. De tegenstander in de Grolsch Veste van FC Twente, Denemarken, is sterk maar heel Nederland heeft vertrouwen in de nieuwe sterren als Lieke Martens, Jackie Groenen en Vivianne Miedema.

Waar en wanneer: 17.00 uur op NPO 1

Lees ook: 11 redenen waarom Oranje Leeuwinnen zo magisch zijn

Hup Dafne!

Er zit na de Oranje Leeuwinnen nog meer sportgeschiedenis in het vat deze zondag. Wordt Dafne Schippers de eerste Nederlandse wereldkampioene op de 100 meter atletiek? Wordt zij de derde goudenmedaillewinnaar voor ons land ooit na Rens Blom (polsstokhoogspringen, 2005) en zichzelf (200 meter, 2015)? We gaan er daarbij vanuit dat Schippers zich voor de finale plaatst natuurlijk, maar ja, wie twijfelt daaraan?

Waar en wanneer: 22.50 uur op NPO 3

Voetbalgeschiedenis

Als we het dan toch over sportgeschiedenis hebben, Zlatan Ibrahimovic is een stuk sportgeschiedenis op zich. De voetballer uit Zweden werd geboren in een arme buitenwijk van Malmö, maar groeide uit tot wereldster van onder meer Ajax, Barcelona, Paris St. Germain en Manchester United. Becoming Zlatan is een portret van de spits die net zo briljant, charismatisch, explosief als soms woedend was. Of is. De 35-jarige speler revalideert van een zware blessure en of we de geniale Zweed nog kunnen zien spelen is onduidelijk.

Waar en wanneer: 23.15 uur op NPO 3