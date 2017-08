TV-avond: camper-ellende en zwabberend Ajax

Of er nog iets op tv is deze maandagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerendste of apartste programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Hoe gaat het met Ajax?

De seizoenstart van Ajax is allerminst prima te noemen, maar zondag werd dan eindelijk gewonnen (3-1 van FC Groningen). Heeft de nieuwe trainer Marcel met Klaas-Jan Huntelaar in de spits het lek opeens boven? Daar vinden Johan Derksen en René van der Gijp in de talkshow Voetbal Inside vast iets van. Of juist niet.

Waar en wanneer: 20.30 uur op RTL 7

We Zijn Er (nog steeds) Bijna

Ach ach ach: ellende met de camper vanavond voor Kees en Lydi, in het zo goed bekeken seniorenreisprogramma We Zijn Er Bijna. Hun trip in Ierland lijkt plotseling ten einde te komen. Wat denk je? Hun krukaspoelie is verdwenen! Om het leed enigszins te verzachten hieronder ouder beeld uit het programma, rustiek keyboardspel op de camping.

Waar en wanneer: 21.25 uur op NPO 1

Slot Kijken In De Ziel

Maandagavond het slot van Kijken In De Ziel, waarbij Coen Verbraak een aantal militairen vraagt naar hun wereld. De wereld waarin zij op tal van (verre) plekken ons land en onze belangen beschermen, desnoods met hun eigen leven. Heftige serie.

Waar en wanneer: 21.10 uur op NPO 2