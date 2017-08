TV-avond: amateurs de ruimte in

Of er nog iets op tv is deze woensdagavond? Absoluut. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Amateurs in Space

De Denen Peter Madsen en Kristian von Bengtson delen een jongensdroom: een ruimtereis maken in een zelfgebouwde raket. Documentairemaker Max Kestner volgde hen vanaf het moment dat zij hun droom gingen verwezenlijken voor Amateurs in Space zes jaar lang. Testrondes mislukten en de twee mannen kwamen ook nog eens pal tegenover elkaar te staan.

Madsen kwam onlangs groot in het nieuws. Hij wordt verdacht van doodslag nadat DNA van de omgekomen Zweedse journalist Kim Wall in zijn onderzeeër is gevonden.

Waar en wanneer: 22.40 uur op NPO 2

Epke zit bij Linda

Turnheld Epke Zonderland neemt plaats op de bank van Linda de Mol. De Olympisch kampioen aan de rekstok van 2012 vertelt in Linda's Zomerweek uitgebreid over zijn leven en zijn unieke vluchtelementen. Vooruit, hieronder kun je ze nog een keer zien. De andere gast op deze woensdag: Claudia de Breij.

Waar en wanneer: 21.30 uur op RTL 4

Nog meer Diana

Donderdag is het twintig jaar geleden dat prinses Diana het leven liet en op tv hebben we daarover al veel kunnen zien. Deze avond is dat niet anders. AVROTROS brengt de docu Diana: Zeven Dagen Die De Wereld Schokten. We zien hier de week voor Diana’s begrafenis. RTL heeft ook aandacht voor de populaire prinses en zendt de film Diana (2013) met Naomi Watts uit.

Waar en wanneer: 20.35 uur op NPO 1 en 20.30 uur op RTL 8.