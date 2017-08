Reis je dit weekend van of naar Spanje? Extra files!

Vakantiegangers die dit weekend rond de Spaanse grenzen rijden moeten rekening houden met veel vertraging en wachttijden van soms wel drie uur. Daarvoor waarschuwt de VerkeersinformatieDienst (VID). Sinds de aanslagen in Spanje zijn de grenscontroles verscherpt. Auto's worden één voor één gecontroleerd.

Vertraging

Vrijdagavond begon de drukte al. Toen stonden er ook lange files op de belangrijkste snelwegen tussen Spanje en Frankrijk. Rond 23.00 uur stond tussen Perpignan en Barcelona nog 26 kilometer file met drie uur vertraging.

Streng

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de ringweg rond Barcelona afgesloten en werden auto's streng gecontroleerd. Volgens de VID stonden sommige mensen daardoor meer dan twaalf uur stil.

Hulp

Op matrixborden boven de Franse snelwegen stond vrijdag de tekst ,,Solidair met Barcelona''. Niet alleen de matrixborden, maar ook de mensen zijn solidair. Een Nederlandse reiziger deelde een foto op Twitter waarop te zien is hoe hem en zijn medereiziger een glas melk aangeboden wordt terwijl ze in de file staan.

Wat te doen?

Aan Nederlanders die dit weekend terug willen komen vanuit Spanje, wordt aangeraden om de file vooraf in te calculeren. Ga uit van een wachttijd van tussen 1 en 3 uur lang. Als het mogelijk is, splits dan je reis op. Sla voldoende eten en drinken (waaronder genoeg water) in om te voorkomen dat je zonder zit mocht de wachttijd flink uitlopen.