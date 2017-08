Man heeft 6 dates op een avond, wordt ontmaskerd

Stel: je hebt een afspraakje, maar je komt erachter dat de date in kwestie op diezelfde avond nog een aantal andere dates gepland heeft staan. Wat te doen? Lisette Pylant besloot haar verhaal op Twitter te gooien.

Pylant werd door vrienden gekoppeld aan een jongen, met wie ze op haar verjaardag een afspraakje had. Ze hadden afgesproken in een bar. Maar voordat Pylant zich al teveel op de avond kon verheugen, kreeg ze van vrienden die in de bewuste bar werken te horen dat haar date niet echt om over naar huis te schrijven was.

Ze besluit gewoon op te komen dagen om vervolgens al snel te concluderen dat haar vrienden gelijk hadden: de date viel flink tegen. Maar hier begint het verhaal eigenlijk pas echt. Er komt een ander meisje binnen dat aanschuift bij Pylant en haar date. Hij doet net alsof Pylant gewoon een vriendin van hem is en ze speelt het spelletje mee. Totdat hij even weg is en ze date nummer twee het hele verhaal vertelt. De dames gaan samen aan de bar zitten.

Maar het wordt nog erger. De jongen heeft daarna namelijk nog een derde date gepland. Het lukt Pylant om de meiden allebei op een onbewaakt moment apart te nemen en te vertellen wat er aan de hand is. De drie besluiten de bar te verlaten, maar krijgen niet veel later het bericht van de barman dat er nog een vierde date gearriveerd is.

Je raadt het al, na nummer vier is het nog niet klaar en er volgen een nummer vijf en een nummer zes. Pylant en haar inmiddels gloednieuwe vriendinnengroep zijn uiteraard benieuwd naar het verhaal van de jongen. Zijn verklaring? Hij werkt als projectmanager die ‘gewoon weet hoe hij zijn tijd efficiënt moet indelen.’

Overigens zag hij deze zes dates niet als echte afspraakjes, maar eerder als ‘pre-date conversations’. Noem het eenzijdig speeddaten.