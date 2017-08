Lief! Herstelde pinguins mogen terug naar zee

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van donderdag.

Herstelde pinguins mogen terug naar zee

Negen Argentiojnse pinguins mochten dinsdag weer terug naar hun eigen woonplaats: de zee. De pinguins waren ondervoed en moesten herstellen in een opvangcentrum. De dieren leven in groepen en mochten daarom met z'n negenen herstellen én weer terug de zee in.

De Magellanicpinguins leven in de zee bij Argentinië en Chili. Normaal gesproken zie je ze niet op het strand. Als de dieren dichtbij de kust komen, is er vaak wat aan de hand. Autoriteiten worden dan ook altijd gewaarschuwd als de dieren gespot zijn. Deze negen pinguins werden ondervoed gevonden en weer beter gemaakt.

Vreemde opblaaskip in park in Washington

Een vreemd beeld in Washington: in een park staat een enorme opblaaskip. Niet zomaar een opblaaskip, eentje die verdacht veel lijkt op president Donald Trump. Dat is ook de bedoeling, zegt Taran Singh Brar. „Ik doe dit om mensen erop te wijzen hoe slecht en destabiliserend onze leider is en hoe zwak en onzeker zijn gedrag is. Hij heeft bijvoorbeeld nog steeds zijn belastinggegevens niet vrijgegeven, daar lijkt hij bang voor te zijn.”

Duizenden Japanners vangen samen Pokémon

Pokémon Go is bij ons misschien geweest, maar in Japan is de hype nog steeds niet over. Daar komen ze met 15000 mensen bij elkaar om samen Pikachu te vangen!