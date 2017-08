'Hoger opgeleiden sporten meer dan lager opgeleiden'

Werk jij je regelmatig in het zweet tijdens een potje voetbal of een zware fitnesssessie of ben je met geen mogelijkheid van de bank af te krijgen? Uit een onderzoek blijkt dat de mate waarin je sport afhangt van je opleidingsniveau.

Zo zouden hoger opgeleiden naar verhouding het vaakst intensief bewegen. 68 procent van hen zou in ieder geval wekelijks sporten. Van de lager opgeleiden zou 35 procent wekelijks porten en in het geval van middelbaar opgeleiden is dit 52 procent.

Het Utrechtse Mulier Instituut voerde het onderzoek uit. Bovenstaande resultaten gaan over de periode van 2011 tot 2015. In vergelijking met vorige metingen zijn alle drie de groepen in ieder geval iets meer gaan sporten. Een goed teken!

Meer weet van gezondheid

Naast deze algemene resultaten bleek uit het onderzoek eveneens dat er in grote gemeenten (dat wil zeggen: gemeenten met meer dan 300.000 inwoners) een groter gat zit tussen het sportieve gedrag van hoger en lager opgeleiden. Van de hoger opgeleiden sport 71 procent wekelijks tegenover 29 procent van de lager opgeleiden.

Een verklaring voor de resultaten heeft er volgens het Mulier Instituut mee te maken dat hoger opgeleiden meer weten over gezondheid en sportmogelijkheden in hun buurt.