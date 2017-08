Oranjefans vieren feest in Enschede

Elke dag geeft Metro je een overzicht van de mooiste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van vrijdag 4 augustus.

Feest: Oranje Leeuwinnen naar de finale

De winst van de Oranje Leeuwinnen donderdagavond beheerst natuurlijk het nieuws. De voetbalsters wisten in de Grolsch Veste tegenstander Engeland met 3-0 te kloppen. Goals waren er van Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens.

Het team van Sarina Wiegman schrijft hiermee geschiedenis, nooit eerder behaalden de voetbalvrouwen de finale van een eindtoernooi. Deze vindt aankomende zondag, net als de halve finale, plaats in Enschede. Denemarken is de tegenstander, van wie Oranje in de groepsfase met 1-0 won. Als de Leeuwinnen de titel binnenslepen, vindt de huldiging plaats in Utrecht.

In Enschede gingen duizenden voetbalfans flink los tijdens de Oranjeparade.

60.000 rubberen eendjes

In Chicago zijn er donderdag 60.000 rubberen eendjes gestort in de Chicago River. De aanleiding hiervoor zijn de Special Olympics of Illinois, een festival georganiseerd voor intellectueel gehandicapte atleten.

Mensen konden en kunnen nog steeds een eendje adopteren voor 5 dollar. De opbrengst hiervan gaat naar non-profitorganisatie Special Olympics Illinois.

Brand in Torch Tower

In een wolkenkrabber in Dubai heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een flinke brand gewoed. De brand in de tachtig verdiepingen tellende Torch Tower brak voor middernacht uit en greep snel om zich heen, zoals te zien is op beelden die via social media zijn verspreid.

De bewoners van de flat zijn op tijd geëvacueerd, niemand is gewond geraakt. Het is niet de eerste keer dat er brand woedt in de Torch Tower. Twee jaar geleden brak er ook al brand uit in de flat. Ook toen waren er gelukkig geen slachtoffers.