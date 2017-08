Virals: dashcam filmt vliegtuigcrash op snelweg

Elke dag geeft Metro je een overzicht van de mooiste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van donderdag 3 augustus.

Vliegtuigcrash

Een sportvliegtuig is dinsdag neergestort naast een snelweg in het oosten van Texas. Het voorval is vastgelegd door een politiedashcam. De agent in de auto was op weg naar huis toen de Cessna rakelings over de weg vloog en uiteindelijk in het bos naast de weg crashte.

Volgens familieleden waren de mannen oefeningen aan het doen en bezig met landingen op het gras bij een nabijgelegen landingsbaan. Het is nog niet duidelijk wat het ongeluk veroorzaakt heeft. Een van de mannen is ernstig gewond geraakt en met een helikopter afgevoerd.

Coldplay brengt eerbetoon aan Linkin Park-zanger

Coldplay heeft de ‘A Head Full of Dreams Tour’ afgetrapt: op dinsdagavond werd het eerste concert in New Jersey gegeven. Tegen het einde van het optreden brengt Chris Martin een ontroerende cover van het nummer Crawling van Linkin Park, als eerbetoon aan de overleden zanger Chester Bennington. „Het klinkt wellicht niet geweldig, maar weet dat het goed bedoeld is”, vertelt de zanger. „Dit is voor iedereen die iemand mist. Dit is voor de hele muziekgemeenschap.”

Tijdens zijn eerste poging, stopt Martin het nummer. „Ik weet dat dit op YouTube komt, dus kan ik het maar beter goed doen”, zei hij. Met de cover weet hij daarna de hele zaal te ontroeren. Linkin Park-lid Mike Shinoda deelde een video van het optreden op Instagram. „Bedankt, Coldplay. Het klonk prachtig”, was het bijschrift.

34e minuut in teken van Nouri

Het was een emotionele avond voor Ajax tijdens de return tegen Nice. Voor het eerst sinds Abdelhak Nouri hersenletsel opliep, speelde de club in de Johan Cruijff Arena. Voor en tijdens de wedstrijd werd een eerbetoon aan de speler gebracht. Buiten het stadion waren spandoeken opgehangen en vlak voor de start van het duel werd een indrukwekkende video getoond.

Tijdens de 34e minuut, een verwijzing naar het rugnummer van de speler, werd het spel kort stilgelegd. Iedereen in het uitverkochte stadion stond op en applaudisseerde een minuut lang voor ‘Appie’.