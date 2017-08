‘Charles op stap met Camilla na geboorte Harry’

Of er nog iets op tv is deze dinsdagavond? Uiteraard. Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerendste of apartste programma's die je zeker zou kunnen gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Diana's kraamtranen om Charles

In de tweede aflevering van Lady Di & Dionne duikt Dionne Stax dieper in het leven van de Britse prinses Diana. Dit keer staat het slechte huwelijk met prins Charles op de agenda, en net als vorige week komt ook nu Diana's butler Paul Burrel aan het woord. Hij vertelt over het moment waarop Charles voor het eerst zijn zoon Harry komt bekijken (hij was niet bij de bevalling) en direct daarna op stap gaat met de vrouw die Diana's huwelijk tot een schijnvertoning maakte: Camila Parker-Bowles. Bekijk hieronder het fragment.

Waar en wanneer: 21.10 uur op NPO 2

Buitenbeentjes' Paradise

Op Spike vanavond de start van een nieuwe serie: Midnight, door sommige omschreven als ‘Twin Peaks meets True Blood’. In het kleine afgelegen dorpje Midnight lopen vampieren, heksen, psychopaten en huurmoordenaars rond. Normaal zijn is vreemd en niemand is wie hij lijkt te zijn. François Arnaud (The Borgias) speelt het charmante medium Manfred dat met geesten kan communiceren en in Midnight de veiligheid vindt om zich te omringen met zowel menselijke als bovennatuurlijke bondgenoten. Totdat een nieuwkomer in het dorp verschijnt en er een moord gepleegd wordt op een van de inwoners.

Waar en wanneer: iedere dinsdagavond om 22.00 op Spike.

Dino's in the bush

Eens in de zoveel tijd is hij daar opeens weer: Jurrasic Park. Waar anders dan op ‘herhalingen en oude films-zender’ SBS9 geniet je dinsdagavond van de kaskraker van Steven Spielberg uit 1993. De film gaat over een pretpark op een Amerikaans eiland waar met prehistorisch DNA echte dinosaurussen weer tot leven zijn gewekt. Natuurlijk kan dat niet goed gaan... Leuk weetje: de film is opgenomen op een van de Hawaiiaanse eilanden waar ook de spiksplinternieuwe serie Marvel's Inhumans is opgenomen. Weet je dat ook weer. Voor nog meer leuke weetjes check je onderstaand filmpje waarin filmfans de foutjes van Spielberg in JP hebben opgespoord.

Waar en wanneer: 20.30 uur op SBS9