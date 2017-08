Bah, wat gebeurt er allemaal in de hotel-waterkoker?

Hmm, lekker een kopje thee op de hotelkamer na een lange reis. Fijn toch dat er op bijna alle hotelkamers wel zo'n apparaat te vinden is! Alhoewel, daar dachten mensen na een tweet van Guy Blomberg even anders over.

@YugSTAR vraagt zich in de tweet af of er iemand in zijn kring is die zijn of haar ondergoed in de waterkoker wast. En die vraag zet je wel aan het denken.

Thee met een vleugje onderbroek

Editie NL besloot op ondergoe, ehm, onderzoek uit te gaan en vroeg Vincent van Dijk, die een jaar in hotelkamers sliep, wat hij ervan dacht. Hij vertelde dat hij zelf de waterkoker liever overslaat omdat hij ze smerig vindt. „Mensen zijn heel inventief", vertelde hij. „Dus het zal mij niet verbazen als dit gebeurt."

Stel nou dat er echt mensen zijn die hun slipje even een wasje geven in de koker, hoe schadelijk is dat? „Als het water kookt bij 100 graden Celsius is het steriel", vertelt microbioloog Jan Kluytmans aan het nieuwsprogramma. „Het is misschien niet een fris idee, maar alle bacteriën zouden weg moeten zijn uit de waterkoker. En als er nog iets in zou zitten, is dat verwaarloosbaar."

Schadelijk of niet: waarschijnlijk krijg je het idee de komende tijd nog even niet uit je hoofd als je je in een hotel bevindt. Cheers!