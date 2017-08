Activisten VS trekken 'fout' standbeeld uit de grond

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Hieronder vind je de virals van dinsdag 15 augustus.

Demonstranten trekken standbeeld uit de grond in North Carolina

Activisten in de Amerikaanse stad Durham (North Carolina) hebben een standbeeld van een soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog omvergetrokken en vernield. In de video zie je hoe een van de betogers op het bijna 100 jaar oude standbeeld klimt, daarna beginnen andere demonstranten het standbeeld te vernielen. Het Confederate Soldiers Monument stond al sinds 1924 in een plantsoen in Durham. Volgens de demonstranten is het beeld een racistisch symbool en verheerlijkt het monument het slavernijverleden. De betoging in Durham was georganiseerd naar aanleiding van het racistische geweld in Charlottesville van afgelopen weekend.

Babynijlpaard Hodor eindelijk naar buiten!

Verzorgers van de ZSL Whipsnade Zoo in Dunstable (Engeland) vierden feest op 21 juli. Daar beviel moedernijlpaard Lola van een zoon. De kleine heet Hodor en is vernoemd naar het Game of Thrones-personage. In een nieuwe video zien we hoe Hodor samen met zijn moeder geniet van het water.

Beelden sprookjeshuwelijk Maleisische prinses en Dennis

Mocht je het gemist hebben: op 14 augustus hebben de Nederlandse Dennis en Maleisische prinses Tunku Aminah Maimunah Iskandariah elkaar het jawoord gegeven. Geen normale bruiloft, maar een groot sprookjeshuwelijk vol pracht en praal inclusief honderden fans, een limousine, kasteel en veel bloemen en lichtjes.