29-jarige moeder jaagt zelf op vlees

Wie gaat er nog echt op jacht om een stukje vlees op tafel te krijgen? Vlees kopen we bij de slager of in de supermarkt, we doen het massaal en dat is wel zo gemakkelijk. Maar de 29-jarige Lisa Taylor besloot het anders te doen en jaagt sinds 2015 zelf op haar eigen vlees. Op Facebook plaatste ze foto's en video's van haar jacht- en slachtproces en verrassend genoeg kreeg ze meer dan 15.000 likes op haar posts.

Gek op jagen en koken

„Ik ben een vrouw die gek is op jagen en koken. Jagen is mijn manier van boodschappen doen. Ik eet heel graag vlees en zal blijven jagen om een maaltijd bij elkaar te krijgen”, schrijft de Britse Lisa op Facebook. Op Facebook plaatst Lisa foto's van haar vangsten, voor sommige mensen misschien onbegrijpelijk, maar voor Lisa is het de normaalste zaak om met een dood hert op de foto te gaan, meldt Metro UK.

De jagende moeder runt een hertenboerderij en ze weet dus ook hoe ze een dier moet doden. „Mijn manier van dieren doden is vaak diervriendelijker dan de methode van de meeste fabrieken”, schrijft Lisa. Ondanks haar diervriendelijke benadering krijgt zij toch ook veel boze reacties op Facebook. Een schapenboer laat weten dat hij het begrijpt dat Lisa liever op haar eigen vlees jaagt dan dat ze het in de supermarkt koopt, maar dat zij er niet per se trots op moet zijn.

Volgens Lisa is haar manier van vlees consumeren juist veel beter. De dieren hebben over het algemeen een beter leven gehad dan dieren die in kleine hokjes op een boerderij leven. Lisa benut alle stukken vlees en vriest dingen in, zodat ze niets hoeft weg te gooien.

Als Lisa op jacht gaat, gebruikt ze en jachtwapen. Daarnaast heeft ze hulp van een havik, die haar helpt bij het vangen van konijnen.