Zo komen de New Yorkers even tot rust

In een van de drukste steden ter wereld, zoals New York kan het soms moeilijk zijn om een moment van rust te vinden. Meditatie lerares Kristin Westbrook heeft een speciale 'Calm City' geopend en hoopt met haar mobiele studio mensen van stress te verlichten.

Voor 10 dollar krijg je een kalmte-sessie van 10 minuten in de 'kalmte camper'. ,,Ik wilde iets maken dat net zo toegankelijk is als een foodtruck. Mensen komen binnen en moeten dan 10 minuten rust ervaren. Ze krijgen even een verbinding met zichzelf en kunnen dan weer aan het werk," zegt oprichtster Kristin. In de mobiele rustcabine is plek voor 9 personen, zij kunnen tussen het werk door even opladen met een mentale pauze.

Kristin hoopt samenwerkingen aan te kunnen gaan met bedrijven zodat zij kan uitbreiden en in de toekomst New York kan voorzien van meerdere rustcabines