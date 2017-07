Zeldzame witte walvis Magaloo gespot in Australië

Een verschijning van een witte walvis houdt momenteel heel Australië zijn greep. Waarschijnlijk gaat het om de bekende Migaloo.

Migaloo werd in 1991 voor het eerst gespot en is sindsdien een bekend figuur in Australië. In 2015 kwam hij nogmaals opduiken voor de Australische kust en er is zelfs een Twitteraccount aangemaakt die de verschijningen van het dier bijhoudt.

Sinds de jaren zestig zijn de dieren flink aan het uitsterven, naast Migaloo zijn er nog drie andere witte walvissen.