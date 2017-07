Virals: War for the Planet of the Apes in het echt?

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van woensdag.

'Apen starten oorlog'

War for the Planet of the Apes voor het eggie? Twee looppaden in een park in Florida zijn gesloten, omdat een groep apen daar mensen lastigvalt.

Het gebied is populair bij kajakkers en toeristen, maar blijkbaar ook bij een groep resusaapjes. De apen hebben de eerste slag in ieder geval gewonnen, want autoriteiten hebben mensen voorlopig afgeraden in de gebieden te komen.

Een video van de ogenschijnlijk agressieve apen verscheen begin deze maand op social media en werd massaal gedeeld.

Verhuizen doe je zo

Verhuizen; het blijft elke keer weer een klus. Spullen inpakken in dozen, een busje huren, sjouwen, spullen uitpakken en ga zo maar door.

Op onderstaande beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe twee Australiërs het wel een goed plan leek om een koelkast en een bank via een trein te verhuizen. De spoorwegpolitie was echter minder gecharmeerd van het plan van de heren en slingerde het duo op de bon.

‘Make America gun again‘

Het zijn toch aparte mensen, die Amerikanen. Kijk maar eens naar onderstaande reclame.

Digital Roofing Innovations, een dakbedrijf in de staat Alabama, adverteert met een bizarre reclame. Als je bij het bedrijf een dak koopt krijg je er een gratis AR-15 geweer bij: „Donald Trump says: ‘Make America great again’, but I say: 'Make America gun again’.