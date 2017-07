Virals: Vrouw sloopt kunstwerk van 200.000 dollar

Elke dag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van vrijdag.

Ongemakkelijk onderonsje met Trump

President Trump spreekt graag publiekelijk over vrouwen. Tijdens een staatsbezoek aan Parijs kan hij het niet laten om zich te uiten over Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron. „Je ziet er heel goed uit”, zei hij tegen de 64-jarige Brigitte. Het ietwat ongemakkelijke moment werd vastgelegd en gaat nu via Twitter de wereld over.

Vader ‘diep teleurgesteld’: weer een meisje

Josh Batson en zijn vrouw Christine uit het Amerikaanse Georgie hebben al vier prachtige dochters. Christine is voor de vijfde keer zwanger en alhoewel elk kind een geschenk is, hoop Josh hoopt eerlijk gezegd wel een keer op een zoon. Als een van de dochters het geslacht van de volgende Batson-telg onthult, weet Josh even niet waar hij het zoeken moet..

Vrouw sloopt kunstwerk tijdens een selfie

Voor de perfecte foto moet je soms wat over hebben. Twee vrouwen hebben wel heel veel pech als zij bezig zijn met het maken van een selfie in de 14th Factory, een kunstgallerij in Los Angeles. Een misstap is zo gemaakt en voor je het weet heb je dan een kunstwerk van 200.000 dollar verwoest. Oeps!