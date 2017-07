Virals: Bucketlist tiener massaal gedeeld

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van dinsdag.

Bucketlist tiener gedeeld

De bucketlist van een tiener die haar lijstje per ongeluk had achtergelaten in een kleedhokje van de winkel American Urban Outfitters, wordt massaal gedeeld. De plaatser van de lijst hoopt dat de maker van de bucket list zo haar wensenlijst weer in handen krijgt.

Op de bucketlist voor de zomer van 2017 staat een hele rij met wensen van de dame. Een aantal heeft ze al in vervulling zien gaan, zoals: kamperen in een achtertuin, haar kamer versieren, een playlist maken van 10 uur lang en een beetje kleur krijgen. Maar heel veel zaken hebben nog geen vinkje gekregen. „Ik was bang was dat ze het kwijt was geraakt en hoopte dat ze het op deze manier terug kon krijgen”, vertelt vindster Sarah Slams.

Hond is held

Een hond luisterend naar de naam Storm krijgt volop lof, omdat hij een babyhert van de verdrinkingsdood redde. De golden retriever slaagde erin het hertje op het droge te krijgen.

De goede bedoelingen ten spijt, na een tijdje - toen de camera al niet meer draaide - rende het hert in wilde paniek nogmaals het water in en ditmaal verder van de kust. Gelukkig slaagden de inmiddels toegesnelde medewerkers van het eiland erin het hertje nogmaals aan de kant te krijgen.

Robot stort in fontein

Een zogenaamde veiligheidsrobot heeft in Washington DC ‘zelfmoord gepleegd’. Nadat het apparaat meldde dat ‘alles in orde was’ stortte de robot zich in het fonteintje.

Dat leidde tot de nodige hilariteit: „Ons werd vliegende auto’s beloofd, in plaats daarvan krijgen we suicidale robots.”