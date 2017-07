Elke dag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van donderdag 27 juli 2017.

Usher verbluft in Carpool Karaoke

Wie denkt dat Usher al lang out of the picture is heeft het mis: de R&B-zanger is helemaal terug van weggeweest en laat dat duidelijk merken in de nieuwste Carpool Karaoke met James Corden. Natuurlijk scoort eigenlijk iedere Carpool Karaoke van Corden als een tierelier, maar die van Usher willen we je absoluut niet onthouden. Let's go back to the 90's! ,,I think that you should let it burn..."

Hup, snel een zonnebedje!

Heerlijk: de vakantieperiode is aangebroken en de meeste mensen verkassen dit jaar weer naar Spanje, Griekenland of Turkije. Wat daar standaard bij hoort is het veroveren van een goed plekje bij het zwembad. En dat kan nog best een klus zijn, gezien het feit dat men voor dag en dauw klaarstaat om de zonnebedjes te veroveren. Dat bleek ook uit een video die door een vakantieganger in Torremolinos werd opgenomen. Het tafereel van zonaanbidders die binnen anderhalve minuut het hele zwembad bezetten gaat nu viral. En eigenlijk moeten we hier zelf ook heel hard om lachen.

Ongeluk met kermisattractie in Florida

Beelden van een ongeluk met een kermisattractie in Florida gaan wereldwijd viral. Een 15-jarige jongen stond op de onheilsplek te filmen terwijl hij zelf in de rij stond te wachten om in de attractie te kunnen. Te zien is dat de mensen uit de karretjes worden geslingerd. Het moge duidelijk zijn: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren!