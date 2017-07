'Bang dat mensen anders over mijn vrijspraak denken'

Jarenlang werd Dex van verkrachting beschuldigd en het grootste deel van de wereld geloofde het. Ondanks dat hij inmiddels al een hele tijd is vrijgesproken, kampt hij nog steeds met de nasleep ervan. Zijn moeder Esther Boek deed woensdagavond haar verhaal bij RTL Summer Night.

Twijfels

Het was ook voor Esther een hele bewogen en zware tijd. Ook omdat ze begon te twijfelen aan haar eigen zoon. „Twijfel zit er altijd. Kijk ik heb hem niet geleerd om te verkrachten, maar dat wil niet zeggen dat hij het niet doet. Die twijfel hou je als ouder natuurlijk altijd. Vooral op een leeftijd waar kinderen grenzen opzoeken."

Het duurde uiteindelijk twee jaar alvorens Dex werd vrijgesproken, toch heeft Esther nog niet het gevoel dat ze haar 'werkelijke' zoon terug heeft. „Toen hij terug kwam uit de gevangenis was hij heel erg rustig en bijna depressief. En vrij snel daarna ging hij alles in het leven doen wat hij nog kon doen. allerlei dingen doen die hij anders nooit deed. Niet dat het criminele dingen waren, maar wel dingen die niet bij hem paste. Hij bezocht continu festivals, veel en laat uitgaan en veel alcohol drinken."

Brief

Zijn moeder las ook een brief van Dex voor, waarin hij uitlegde waarom hij niet in het programma was. „Ik ben er nog niet aan toe en mensen zullen mij herkennen en linken aan een verkrachting die ik niet gedaan heb. Terwijl ik wil het juist achter me laten."

Ook in zijn woonplaats komt Dex amper buiten. „Ik ben bang om mensen tegen te komen die anders over mijn vrijspraak denken. Er is geen dag dat ik niet denk aan de rechtszaak en het hele proces er omheen. Het is ruim twee jaar geleden dat ik ben vrijgesproken. Echt weer vrij zijn heeft echter meer tijd nodig. Veel meer."