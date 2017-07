Tv-avond: Zo gaat vrouwenvoetbal er echt aan toe

Of er nog iets op tv is deze dinsdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Dames 4

Een betere film kon NPO 3 niet uitzenden zo midden in het EK vrouwenvoetbal. In Dames 4 volgen we het wel en wee van dertiger Wyne en haar vrouwenelftal. Ze richtte het team zelf op omdat ze na de break-up met haar vriend wat tijd over had en ook haar vriendinnen meer bezig zijn met trouwen en kinderen krijgen. Dat de meiden van haar team voor geen meter kunnen spelen maakt eigenlijk niet uit. Leuke rollen voor onder meer Jennifer Hoffman en Ryanne van Dorst.

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 uur op NPO 3

Chantal brengt Evers van zijn apropos

RTL 4 scoort deze zomer met herhalingen. Onder meer Ik Hou van Holland van 3 jaar geleden doet het weer opperbest op de familiezender. Chantal Janzen draait ook mee in de herhaalmolen. Haar afleveringen van Chantal Blijft Slapen zijn ook gewoon heel leuk, ook als ze je nog een keer ziet. Bijvoorbeeld de aflevering waarbij ze met Edwin Evers meeloopt. Terwijl de dj zijn programma op 538 te te presenteren, wandelt Chantal in een wel heel weinig kleding de studio binnen...

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 uur op RTL 4

Kreeften met Van Boven

Dat we in onze eigen keukens zo nu en dan wel naar een zakje grijpen, moeten we natuurlijk helemaal zelf weten. Maar op tv kijken wij liever naar iemand die echt kan koken. Als wij van Metro naar een kookprogramma kijken, dan dus het liefst naar iets authentieks en geen door Honig of Knorr gesponsorde pakjes- en zakjesparade. Yvette van Boven is een van onze favorieten, gewoon omdat ze ook zo lekker nuchter is. Vanavond gaat ze aan de slag met rivierkreeftjes. Op YouTube vonden we vast een voorproefje op de aflevering van vanavond.

Waar en wanneer: vanavond om 20.00 uur op NPO 2