TV-avond: seksmoe het laatste taboe?

Of er nog iets op tv is deze maandagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Vrouw heeft amper seks

Te veel stress, moe, druk druk druk… Of ze houden er gewoon niet zo van. Daardoor halen steeds meer vrouwen, zo zeggen zij zelf, een gemiddelde van twee keer seks per week niet. Seksuologe Goede Liekens schuift deze maandag bij Beau van Erven Dorens aan in RTL Summer Night en bespreekt of seksmoe het laatste taboe is. Eerder ging zij, in RTL Late Night, al in op trio's.

Waar en wanneer: 21.38 uur op RTL 4

We zijn er… nog lang niet

Geen zomer zonder We Zijn Er Bijna! natuurlijk. Ouderen op reis, gedoe met campers, wijsheden waar geen speld tussen te krijgen is, emotionele verhalen… en stiekem smullen jongeren er ook van. Heerlijk toch, een wekelijks potje kneuterige tv? Wij gaan er in elk geval voor zitten. En de komende weken ook. Dit seizoen trekken de kamperende vijftigplussers door Ierland. Hieronder zie je beelden van een eerdere reis.

Waar en wanneer: 21.25 uur op NPO 1

Kijken in de ziel van militairen

Aflevering 1 was indrukwekkend, dus we tippen hem graag: Kijken in de Ziel – Militairen. Jonge en wat oudere militairen worden aan de tand gevoeld door Coen Verbraak. De gesprekken laten de heftige wereld van militairen tijdens buitenlandse operaties zien. Zoals de wereld van de militair verpleegkundige die in Afghanistan haar zwaargewonde collega’s probeerde te redden.

Waar en wanneer: 21.15 uur op NPO 2