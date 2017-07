TV-avond: nabestaanden van de MH17

Of er nog iets op tv is deze zondagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Rouwen en leven

Het is maandag drie jaar geleden dat Nederland even stilstond door de ramp van vlucht MH17. 296 mensen, waaronder 193 Nederlanders, kwamen in Oekraïne om het leven. Waar Nederland langzaam opkrabbelde, stond voor nabestaanden de wereld veel langer stil. In de documentaire Rouwen en leven na de MH17, van Eric Blom en Frénk van der Linden, vertellen de nabestaanden hoe zijn omgaan met hun rouw.

Waar en wanneer: 20.10 uur op NPO 2

Leeuwinnen trappen af

De oranje leeuwinnen van het Nederlands Elftal beginnen zondagavond aan het EK Vrouwen in eigen land. In de uitverkochte Galgenwaard in Utrecht trappen de talenten van bondscoach Sarina Wiegman af tegen Noorwegen. Later komt Nederland in de poulefase Denemarken en België tegen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn tijdens de eerste wedstrijd supporters van Oranje.

Waar en wanneer: voorbeschouwing 17.40 uur en wedstrijd 18.00 uur op NPO 1

Gieren, uiteraard met Goor

Goed, het is een herhaling zondagavond; maar de grappensnelheid van Gordon ligt in Gieren met Goor zo hoog, dat we ze vast al zijn vergeten. De Amsterdamse koffieverkoper ontvangt twee gasten, Martijn Krabbé en collega-lachebek Jandino Asporaat. ‘Geer’ Joling uit het filmpje is er deze keer niet bij. Die giert een andere keer.

Waar en wanneer: 23.00 uur op RTL 4