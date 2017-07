TV-avond: Hup Oranje Leeuwinnen!

Of er nog iets op tv is deze zaterdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste, ontroerende of aparte programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Op naar de halve finale?

De Oranje Leeuwinnen staan voor een mooie maar zware opgave tijdens het EK damesvoetbal. Het op papier sterkere Zweden is de tegenstander in de kwartfinale. Maar ja: thuisvoordeel, winning mood, de twaalfde man in stadion De Vijverberg in Doetinchem, de bal is rond, alle voetbalclichés halen we graag uit de kast. De verwachting is weer een miljoenenpubliek thuis op de bank, dus hup Leeuwinnen!

Waar en wanneer: 17.40 uur voorbeschouwing, 18.00 uur aftrap op NPO 1

De jacht op goud

Drie stoere kerels die dat proberen te vinden, wat hun leven in één klap zal veranderen: goud. Drie Amerikaanse mijnwerkers trekken afzonderlijk van elkaar naar (zoals de serie ook heet) Devil’s Canyon. Dit gebied is alleen bereikbaar is na een loodzware survivaltocht. De drie filmen zichzelf. Zes weken hebben ze, want de rest van het jaar is er te veel water of is datzelfde water bevroren. En oh ja, er wandelen zo’n 4500 beren in Devil’s Canyon.

Waar en wanneer: 20.00 uur op Discovery

Filmtip: polderhorror

Je zou kunnen kiezen voor Indiana Jones and the Temple of Doom op SBS 6 of The Rookie op Veronica, maar wij gaan deze zaterdag voor onvervalste polderhorror. Sneekweek werd met een jonge Nederlandse cast deels gedraaid tijdens de daadwerkelijke Friese Sneekweek. De film, vol beukende beats, draait om zes studenten. Zij verblijven in een vakantiehuis en die staat – uiteraard – wat afgelegen. De zes, onder meer Caroline Spoor, Ferry Doedens en de in een film debuterende Holly Mae Brood, belanden (uiteraard deel 2) in een nachtmerrie.

Waar en wanneer: 22.05 uur op NPO 3