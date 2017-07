TV-avond: ‘Gertje’ heeft een talkshow

Of er nog iets op tv is deze dinsdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Concurrent voor Eva Jinek

Gertje noemen we de man van Samson en Gert nog altijd. Deze Gert Verhulst is behalve dat natuurlijk een nogal succesvol zakenman met zijn Studio 100, verandert alles wat hij op tv-, film- en theatergebied bedenkt in goud en deelde het bed met een paar K’s van K3. Zijn grootste droom was echter het presenteren van een eigen talkshow. Gert zou Gertje niet zijn als die droom niet zou uitkomen. Bij ‘concurrent’ Eva Jinek vertelt hij erover.

Waar en wanneer: 22.25 uur op NPO 1

Bakken maar die worsten

Wie met de zonnige zondag op komst alvast het water in de mond wil krijgen: op 24Kitchen is het dinsdagavond weer worsten bakken geblazen. In De Worsten Van Babel Op De Camping zien we drie vrienden, Jasper, Marius en Hugo, die de ware barbecuebaas uithangen.

Waar en wanneer: 19.00 en 23.55 uur op 24Kitchen

De keien van Schijndel

Opsporing Verzocht besteedde al eerder aandacht aan het drama rond de keien van Schijndel. De 32-jarige Tynni raakte op 24 juni zwaargewond, toen zij met haar auto over bewust neergelegde keien reed. Dat leverde een klapband, een botsing tegen een boom en een week kritieke toestand in het ziekenhuis op. Dinsdagavond interviewt Opsporing Verzocht de vriend van Tynni en brengt het nieuwe informatie.

Waar en wanneer: 20.30 uur op NPO 1