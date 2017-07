Stereotypering in reclames; harder optreden

In Engeland wil men harder optreden tegen stereotypering in advertenties. De Britse Reclame Code Commissie vindt dat in de meeste reclames het seksisme heel duidelijk te zien is. Het mannelijk of vrouwelijke geslacht wordt te typerend neergezet en daardoor zouden kijkers het idee krijgen dat je bepaalde dingen alleen kunt doen omdat je het geslacht hebt wat daar bij ‘hoort’.

Subjectief

De vakbonden uit de Britse reclamesector vinden dit een goed idee, maar weten niet in hoeverre het echt haalbaar is. Zij stellen dat het gaat om een subjectief gebied: wat de een als stereotyperend ervaart, hoeft voor de ander niet zo te voelen.

Klachten

De Code Commissie heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een rits aan klachten over verschillende reclames. Een aantal voorbeelden van die reclames uit Engeland en andere landen op rij.

Baby

Veel Britten waren geagiteerd over deze reclame van een babyvoedingsmerk, die wij in Nederland ook op de buis hebben kunnen zien. Volgens velen wordt de opvatting gewekt dat mannen echte rekenwonders worden en bergen kunnen beklimmen, terwijl meisjes ballerina’s willen worden.

Keuren

In China was er ook commotie over een commercial. Een bruid en bruidegom staan op het punt om in het huwelijksbootje te stappen, maar niet voordat moeders de bruid van top tot teen inspecteert. Volgens Chinezen is het seksistisch en walgelijk.

Sexy

Dan een voorbeeld uit eigen land. Het reclame spotje van OHRA, dat later teruggetrokken werd. In dat spotje is een sexy vrouwelijke dokter te zien.

Coca-cola

Ook een reclame van Coca Cola komt niet goed uit de bus. Men is gefrustreerd dat de man zijn bovenlichaam ontbloot en de vrouwen er smachtend naar kijken. Tegenwoordig heeft Coca-cola een reclame waarin een man en een vrouw smachtend naar een andere man kijken.