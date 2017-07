Oproep: Van wie is koffer met ruim 1 miljoen?

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van maandag.

Koffer met een miljoen

De Australische politie heeft een bijzondere oproep gedaan: wie is de eigenaar van een geldkoffer met daarin een slordige 1,6 miljoen Australische dollars (omgerekend ruim 1 miljoen euro)? Op de oproep komen vooral grappige reacties binnen.

De politie lijkt zelf ook niet echt te verwachten dat de eigenaar zich zal melden. De koffer werd namelijk gevonden bij een onderzoek naar mogelijke drugshandel. Mocht de eigenaar zich melden is de kans groot dat de politie zoveel vragen voor hem heeft dat een (of meerdere) nachtjes cel wel in het verschiet zullen liggen.

In gevecht

President Trump heeft een statement gemaakt door een video te posten waarin hij op de vuist gaat met CNN. Het hoofd van de man met wie de Amerikaanse leider worstelt, is vervangen door een logo van de Amerikaanse nieuwsomroep.

Onbestuurbare racewagen

Ervaren hoe een rondje achterin in een onbestuurbare racewagen aanvoelt? De Devbot, een testmodel, voltooide enkele laps tijdens ePricx in Berlijn.

Naar verluidt was dit de eerste keer dat de Devbot over een circuit scheurde.