Man snijdt goudvis in tweeën, moet 4 maanden zitten

In het Amerikaanse stadje Hartford moet een man voor vier maanden naar de gevangenis, omdat hij een goudvis heeft vermoord.

Dit is er gebeurd: een 33-jarige man had een paar maanden geleden ruzie met zijn vriendin. Hij kwam onaangekondigd naar haar huis toe, waar ze samen met haar 9-jarige zoon woonde.

Op de snijplank

De ruzie liep schijnbaar zodanig uit de hand, dat de jongen uit het huis vluchtte om hulp te halen. Toen hij terugkwam, was de vriend van zijn moeder vertrokken uit het huis.

Hij had zijn spullen gepakt en een flinke ravage achtergelaten. In zijn woede had de man de goudvis van het jochie doormidden gesneden op een snijplank in de keuken.

Lees ook: Vrouw besteedt 335 euro aan operatie voor goudvis

De jongen heeft het vermoorden van zijn huisdier als traumatisch ervaren, zegt de officier van justitie. De dader heeft bekend en moet vier maanden achter de tralies omdat hij nog in de proeftijd zat voor een eerder vergrijp.