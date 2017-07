Gevangenen filmen ontsnapping uit gevangenis

De mannen hebben uitgebreid de tijd genomen om een ontsnapping te filmen en er is zelfs een voice-over toegevoegd aan de video.

De video duurt oorspronkelijk 15 minuten en is vrijgegeven door een van de advocaten. Adam Hossein Nayeri, Jonathan Tieu en Bac duong zaten onder meer vast voor ontvoering, marteling, moord en poging tot moord. Het drietal heeft een week lang op vrije voeten kunnen rondlopen. Een van de criminelen gaf zichzelf aan, de andere twee werden door de politie gearresteerd.

Drie extreem gevaarlijke Amerikaanse gevangenen uit Californië wisten anderhalf jaar geleden te ontsnappen uit een zwaar beveiligde gevangenis. Deze week zijn er beelden opgedoken van de ontsnapping, de criminelen hebben alles zelf gefilmd en nemen soms zelfs even de tijd om voor de camera te poseren.

